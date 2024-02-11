Усик не смог заполучить футболку Залужного за 50 тысяч долларов
Чемпион мира по версии WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе Александр Усик стал участником аукциона. На нем разыгрывали именную футболку киевского "Динамо" с автографом бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Аукцион состоялся на странице в Instagram тренера Дениса Беринчика Егора Голуба.
Результаты аукциона за футболку Залужного
На аукционе разразилась борьба, одним из участников которой стал Усик. Александр сделал ставку в 50 тысяч долларов. Ставка была огромной, но и ее перебили.
Пользователь Instagram с ником olexandr_0303 сделал победную ставку в размере 55 тысяч долларов.
По итогам аукциона Голуб сообщил, что ему на счет пришла необходимая сумма, которую потратят на благотворительность, переведя ее двум благотворительным фондам.
Отметим, что ранее Усик вернулся в Киев с тренировочного сбора в Испании. Первым же делом Александр увидел новорожденную дочь. Всего у чемпиона четверо детей, из которых две девочки.
Напомним, олимпийская чемпионка в фехтовании с саблей Ольга Харлан впервые за четыре года победила на этапе Кубка мира.
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