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Усик не смог заполучить футболку Залужного за 50 тысяч долларов

11 февраля 2024 19:32
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Агабекян Карен
редактор
Усик не смог заполучить футболку Залужного за 50 тысяч долларов
Украинский боксер Александр Усик. Фото: страница Усика в Instagram
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпион мира по версии WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе Александр Усик стал участником аукциона. На нем разыгрывали именную футболку киевского "Динамо" с автографом бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Аукцион состоялся на странице в Instagram тренера Дениса Беринчика Егора Голуба.

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На аукционе разразилась борьба, одним из участников которой стал Усик. Александр сделал ставку в 50 тысяч долларов. Ставка была огромной, но и ее перебили.

Пользователь Instagram с ником olexandr_0303 сделал победную ставку в размере 55 тысяч долларов.

По итогам аукциона Голуб сообщил, что ему на счет пришла необходимая сумма, которую потратят на благотворительность, переведя ее двум благотворительным фондам.

Отметим, что ранее Усик вернулся в Киев с тренировочного сбора в Испании. Первым же делом Александр увидел новорожденную дочь. Всего у чемпиона четверо детей, из которых две девочки.

Напомним, олимпийская чемпионка в фехтовании с саблей Ольга Харлан впервые за четыре года победила на этапе Кубка мира.

Следующим летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб.

Защитник киевского "Динамо" получил серьезную травму в товарищеском матче.

Футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес решил не возвращаться в Украину и снова воспользовался аннексом и ушел в бесплатную аренду. В первом матче за новую команду он сделал 1+1.

Украинский футболист принял российские гражданство и будет играть в оккупированном Крыму.

Александр Усик
благотворительность
бокс
супертяжелый вес
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украинские боксеры

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