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Український непереможений боксер-гігант отримав наступного суперника

8 березня 2024 07:00
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Український непереможений боксер-гігант отримав наступного суперника
Український боксер Олександр Захожий разом із Олександром Усиком. Фото: instagram.com/zakhozhiy_alexandr
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український суперважковаговик Олександр Захожий після довгого простою отримав поєдинок. Спаринг-партнер Френсіса Нганну рік залишався без боїв.

Про це повідомила компанія AGON Sports & Events у Instagram.

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Постер до бою Шали та Захожого. Фото: AGON Sports & Events

Новий поєдинок для Захожого

Колишній спаринг-партнер Володимира Кличка, Олександра Усика та Нганну повернеться на ринг 13 квітня у Берліні.

Олександр проведе поєдинок проти німця Граніта Шали за вакантний титул чемпіона за версією EBU.

Спочатку з Шалою хотіли організувати бій британцю Даніелю Дюбуа, але він відмовився. Потім була спроба затягнути в ринг Джо Джойса, але той також не захотів. Захожий був лише третьою опцією для організаторів.

Українець свій останній бій провів у березні 2023 року, достроково вигравши у Мухаммеда Алі Дурмаза.

Загалом за свою кар'єру Захожий виграв 18 поєдинків, 14 нокаутами, і жодного разу не програвав.

Шала також не знає гіркоти поразки, має 15 перемог і п'ять з них були дострокові.

Інтерес до поєдинку додає той факт, що Захожого до нього готуватиме талановитий український тренер Єгор Голуб, який також працює з Денисом Беринчиком.

Нагадаємо, Зінченко готується до трансферу з "Арсеналу" — на нього претендують два клуби.

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Олександр Захожий

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