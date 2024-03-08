Український непереможений боксер-гігант отримав наступного суперника

Український боксер Олександр Захожий разом із Олександром Усиком. Фото: instagram.com/zakhozhiy_alexandr

Український суперважковаговик Олександр Захожий після довгого простою отримав поєдинок. Спаринг-партнер Френсіса Нганну рік залишався без боїв.

Про це повідомила компанія AGON Sports & Events у Instagram.

Читайте також:

Постер до бою Шали та Захожого. Фото: AGON Sports & Events

Новий поєдинок для Захожого

Колишній спаринг-партнер Володимира Кличка, Олександра Усика та Нганну повернеться на ринг 13 квітня у Берліні.

Олександр проведе поєдинок проти німця Граніта Шали за вакантний титул чемпіона за версією EBU.

Спочатку з Шалою хотіли організувати бій британцю Даніелю Дюбуа, але він відмовився. Потім була спроба затягнути в ринг Джо Джойса, але той також не захотів. Захожий був лише третьою опцією для організаторів.

Українець свій останній бій провів у березні 2023 року, достроково вигравши у Мухаммеда Алі Дурмаза.

Загалом за свою кар'єру Захожий виграв 18 поєдинків, 14 нокаутами, і жодного разу не програвав.

Шала також не знає гіркоти поразки, має 15 перемог і п'ять з них були дострокові.

Інтерес до поєдинку додає той факт, що Захожого до нього готуватиме талановитий український тренер Єгор Голуб, який також працює з Денисом Беринчиком.

Нагадаємо, Зінченко готується до трансферу з "Арсеналу" — на нього претендують два клуби.

Мудрику доведеться піти із "Челсі" в оренду.

"Жирона" претендує на двох гравців "Шахтаря" — про кого йдеться.

Миколенко чекає трансфер до англійського топклубу.

Шапаренко продовжить кар'єру в Італії — "Динамо" готує трансфер.

Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.