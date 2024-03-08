Украинский непобежденный боксер-гигант получил следующего соперника
Украинский супертяжеловес Александр Захожий спустя долгое время получил поединок. Спарринг-партнер Фрэнсиса Нганну год оставался без боев.
Об этом сообщила компания AGON Sports & Events в Instagram.
Новый поединок для Захожего
Бывший спарринг-партнер Владимира Кличко, Александра Усика и Нганну вернется на ринг 13 апреля в Берлине.
Александр проведет поединок против немца Гранита Шалы за вакантный титул чемпиона по версии EBU.
Изначально с Шалой хотели организовать бой британцу Даниэлю Дюбуа, но он отказался. Затем была попытка затащить в ринг Джо Джойса, но тот также не захотел. Захожий был лишь третьей опцией для организаторов.
Украинец свой последний бой провел в марте 2023 года, досрочно выиграв у Мухаммеда Али Дурмаза.
Всего за свою карьеру Захожий выиграл 18 поединков, 14 нокаутами, и ни разу не проигрывал.
Шала также не знает горечи поражения, у него 15 побед и пять досрочных.
Интереса к поединку добавляет тот факт, что Захожего будет готовить талантливый украинский тренер Егор Голуб, который также работает с Денисом Беринчиком.
Напомним, Зинченко готовится к уходу из "Арсенала" — на него претендуют два клуба.
Мудрику придется уйти из "Челси" в аренду.
"Жирона" претендует на двух игроков "Шахтера" — о ком речь.
Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.
Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.
Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец.
Читайте Новини.LIVE!