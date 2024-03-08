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​​​​​​​Украинский непобежденный боксер-гигант получил следующего соперника

8 марта 2024 07:00
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
​​​​​​​Украинский непобежденный боксер-гигант получил следующего соперника
Украинский боксер Александр Захожий вместе с Александром Усиком. Фото: instagram.com/zakhozhiy_alexandr
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский супертяжеловес Александр Захожий спустя долгое время получил поединок. Спарринг-партнер Фрэнсиса Нганну год оставался без боев.

Об этом сообщила компания AGON Sports & Events в Instagram.

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Постер к бою Шалы и Захожего. Фото: AGON Sports & Events

Новый поединок для Захожего

Бывший спарринг-партнер Владимира Кличко, Александра Усика и Нганну вернется на ринг 13 апреля в Берлине.

Александр проведет поединок против немца Гранита Шалы за вакантный титул чемпиона по версии EBU.

Изначально с Шалой хотели организовать бой британцу Даниэлю Дюбуа, но он отказался. Затем была попытка затащить в ринг Джо Джойса, но тот также не захотел. Захожий был лишь третьей опцией для организаторов.

Украинец свой последний бой провел в марте 2023 года, досрочно выиграв у Мухаммеда Али Дурмаза.

Всего за свою карьеру Захожий выиграл 18 поединков, 14 нокаутами, и ни разу не проигрывал.

Шала также не знает горечи поражения, у него 15 побед и пять досрочных.

Интереса к поединку добавляет тот факт, что Захожего будет готовить талантливый украинский тренер Егор Голуб, который также работает с Денисом Беринчиком.

Напомним, Зинченко готовится к уходу из "Арсенала" — на него претендуют два клуба.

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бокс
супертяжелый вес
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украинские боксеры
Александр Захожий

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