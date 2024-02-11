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Українець Потєря перервав серію поразок в UFC та повторив легендарну фразу Усика

11 лютого 2024 10:43
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Агабекян Карен
редактор
Українець Потєря перервав серію поразок в UFC та повторив легендарну фразу Усика
Боєць UFC Ігор Потєря. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На арені UFC Apex у Лас-Вегасі США завершився турнір UFC Fight Night 236. В одному з поєдинків українець Ігор Потєря зустрівся з поляком Робертом Бричеком.

Українець виграв і перервав свою серію із двох поразок, повідомив портал Новини.LIVE.

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Огляд бою Потєря vs Бричек

На початковому етапі поєдинку Бричек контролював бій із позиції другого номера. Потім він двічі порушив правила — тичок пальцем в око та удар нижче пояса. Дві перерви пішли на користь українцю, який почав перехоплювати ініціативу.

Починаючи з другого раунду, українець повністю перехопив ініціативу і почав розбивати суперника з дистанції. Щоправда, у Бричека проходили оверхенди, але вони не потрясли Потєрю.

У третьому раунді українець відправив суперника до нокдауну, але не зміг добити. Бричек підвівся на ноги, відновився, намагаючись підловити Потєрю, але не зміг.

За підсумками поєдинку судді віддали перемогу Потєрі одноголосним рішенням: 30-27, 30-27, 29-28.

Що сказав Потєря після бою

Після бою Ігор у відповідь на запитання Даніеля Корм'є про те, як він почувається, відповів фразою Олександра Усика: "I'm feel, I'm very feel".

"Будь пильним, чемпіон. Кулаки — це найпотужніша зброя, українські катапульти. Молодий, голодний, красивий, і в цій ваговій категорії ніхто не може протистояти мені. Я — Ігор "The Duelist" Потєря, представник України. Вірю в Бога і впевнений, що стану чемпіоном UFC в середній вазі. Дякую", — сказав Потєря.

Нагадаємо, футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес вирішив не повертатися в Україну і знову скористався анексом і пішов у безкоштовну оренду. У першому матчі за нову команду він зробив 1+1.

Наступного літа Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" до іншого відомого клубу.

Хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков зацікавив ще один відомий європейський клуб .

Збройні сили України показали як виглядає легендарна донецька "Донбас Арена" під час окупації.

ММА
UFC
змішані єдиноборства
єдиноборства
Ігор Потєря

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