Украинец Потеря прервал серию поражений в UFC и повторил легендарную фразу Усика

Боец UFC Игорь Потеря. Фото: скриншот

На арене UFC Apex в Лас-Вегасе, США завершился турнир UFC Fight Night 236. В одном из поединков украинец Игорь Потеря встретился с поляком Робертом Брычеком.

Украинец выиграл и прервал свою серию из двух поражений, сообщил портал Новини.LIVE.

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Обзор боя Потеря vs Брычек

На начальном этапе поединка Брычек контролировал бой с позиции второго номера. Затем он дважды нарушил правила — тычок пальцем в глаз и удар ниже пояса. Два перерыва пошли на пользу украинцу, который начал перехватывать инициативу.

Начиная со второго раунда украинец полностью перехватил инициативу и начал разбивать соперника с дистанции. Правда, у Брычика проходили оверхенды, но они не потрясли Потерю.

В третьем раунде украинец отправил соперника в нокдаун, но не смог добить. Брычек поднялся на ноги, восстановился, пытаясь подловить Потерю, но не смог.

По итогам поединка судьи отдали победу Потере единогласным решением: 30-27, 30-27, 29-28.

Что сказал Потеря после боя

После боя Игорь в ответ на вопрос Даниэля Кормье о том, как он себя чувствует, ответил фразой Александра Усика: "I'm feel, I'm very feel".

"Будь бдительным, чемпион. Кулаки — это самое мощное оружие, украинские катапульты. Молод, голоден, красив, и в этой весовой категории никто не может противостоять мне. Я — Игорь "The Duelist" Потеря, представитель Украины. Верю в Бога и уверен, что стану чемпионом UFC в среднем весе. Спасибо", — сказал Потеря.

Напомним, футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес решил не возвращаться в Украину и снова воспользовался аннексом и ушел в бесплатную аренду. В первом матче за новую команду он сделал 1+1.

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