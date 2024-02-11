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Украинец Потеря прервал серию поражений в UFC и повторил легендарную фразу Усика

11 февраля 2024 10:43
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Агабекян Карен
редактор
Украинец Потеря прервал серию поражений в UFC и повторил легендарную фразу Усика
Боец UFC Игорь Потеря. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На арене UFC Apex в Лас-Вегасе, США завершился турнир UFC Fight Night 236. В одном из поединков украинец Игорь Потеря встретился с поляком Робертом Брычеком.

Украинец выиграл и прервал свою серию из двух поражений, сообщил портал Новини.LIVE.

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Обзор боя Потеря vs Брычек

На начальном этапе поединка Брычек контролировал бой с позиции второго номера. Затем он дважды нарушил правила — тычок пальцем в глаз и удар ниже пояса. Два перерыва пошли на пользу украинцу, который начал перехватывать инициативу.

Начиная со второго раунда украинец полностью перехватил инициативу и начал разбивать соперника с дистанции. Правда, у Брычика проходили оверхенды, но они не потрясли Потерю.

В третьем раунде украинец отправил соперника в нокдаун, но не смог добить. Брычек поднялся на ноги, восстановился, пытаясь подловить Потерю, но не смог.

По итогам поединка судьи отдали победу Потере единогласным решением: 30-27, 30-27, 29-28.

Что сказал Потеря после боя

После боя Игорь в ответ на вопрос Даниэля Кормье о том, как он себя чувствует, ответил фразой Александра Усика: "I'm feel, I'm very feel".

"Будь бдительным, чемпион. Кулаки — это самое мощное оружие, украинские катапульты. Молод, голоден, красив, и в этой весовой категории никто не может противостоять мне. Я — Игорь "The Duelist" Потеря, представитель Украины. Верю в Бога и уверен, что стану чемпионом UFC в среднем весе. Спасибо", — сказал Потеря.

Напомним, футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес решил не возвращаться в Украину и снова воспользовался аннексом и ушел в бесплатную аренду. В первом матче за новую команду он сделал 1+1.

Следующим летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб.

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал еще один известный европейский клуб.

Вооруженные силы Украины показали, как выглядит легендарная донецкая "Донбасс Арена" во время оккупации.

ММА
UFC
смешанные единоборства
единоборства
Игорь Потеря

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