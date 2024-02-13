Україна виграла шість медалей на престижному європейському турнірі

Богдан Толмачов у переможному фіналі. Фото: ФБУ

У Софії (Болгарія) пройшов престижний турнір із боксу Кубок Странджа. Серед учасників була збірна України.

Синьо-жовті не змогли привезти лідерів команди, але взяли шість медалей, повідомили у ФБУ.

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Єдиний золотий медаліст від України Богдан Толмачов. Фото: ФБУ

Успішний виступ України

Кубок Странджа, що пройшов в Болгарії, став ювілейним 75-м в історії турніру. Цього разу збірна України без Олександра Хижняка виграла шість медалей — 1 золота, 2 срібні та 3 бронзові.

Єдину медаль найвищої проби виграв Богдан Толмачов у ваговій категорії до 86 кг. У фіналі він переміг партнера зі збірної України Павла Мічковського.

Срібло, окрім Мічковського, також виграла Тетяна Довгаль у ваговій категорії до 60 кг.

Бронзові медалі дісталися Айдеру Абдураммову з 57 кг, Ярославу Харцизу з 63,5 кг та Василю Ткачуку – понад 92 кг.

Зазначимо, що зараз у збірної України з боксу одна олімпійська ліцензія, яку виграв Хижняк. Можливості взяти інші ліцензії з'являться незадовго до ОІ-2024 у Парижі.

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