Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Бокс arrow Україна виграла шість медалей на престижному європейському турнірі arrow

Україна виграла шість медалей на престижному європейському турнірі

13 лютого 2024 13:33
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Україна виграла шість медалей на престижному європейському турнірі
Богдан Толмачов у переможному фіналі. Фото: ФБУ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Софії (Болгарія) пройшов престижний турнір із боксу Кубок Странджа. Серед учасників була збірна України.

Синьо-жовті не змогли привезти лідерів команди, але взяли шість медалей, повідомили у ФБУ.

Читайте також:
Богдан Толмачов
Єдиний золотий медаліст від України Богдан Толмачов. Фото: ФБУ

Успішний виступ України

Кубок Странджа, що пройшов в Болгарії, став ювілейним 75-м в історії турніру. Цього разу збірна України без Олександра Хижняка виграла шість медалей — 1 золота, 2 срібні та 3 бронзові.

Єдину медаль найвищої проби виграв Богдан Толмачов у ваговій категорії до 86 кг. У фіналі він переміг партнера зі збірної України Павла Мічковського.

Срібло, окрім Мічковського, також виграла Тетяна Довгаль у ваговій категорії до 60 кг.

Бронзові медалі дісталися Айдеру Абдураммову з 57 кг, Ярославу Харцизу з 63,5 кг та Василю Ткачуку – понад 92 кг.

Зазначимо, що зараз у збірної України з боксу одна олімпійська ліцензія, яку виграв Хижняк. Можливості взяти інші ліцензії з'являться незадовго до ОІ-2024 у Парижі.

Нагадаємо, у "Борнмуті" вирішили продати Іллю Забарного. Є кілька претендентів на захисника.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс розкритикував команду після одного із невдалих матчів.

Дружина загиблого на війні ультрас Динамо показала антиросійський банер у Барселоні.

Лідер "Барселони" погодився на трансфер до іншого клубу. На нього претендують дві відомі команди.

Олімпійські ігри
бокс
Олімпіада-2024
аматорський бокс

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі