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У Ф'юрі назвали ймовірного суперника Тайсона — це не Усик

23 лютого 2024 09:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Ф'юрі назвали ймовірного суперника Тайсона — це не Усик
Тайсон Ф'юрі з сім'єю. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Британський боксер Тайсон Ф'юрі отримав пропозицію організувати новий бік зі своїм співвітчизником Ентоні Джошуа. Батько чемпіона за версією WBC Джон Ф'юрі прокоментував цю можливість.

Поєдинок Джошуа з Ф'юрі може стати третім протистоянням цих боксерів, нагадує DAZN.

Джон Фьюрі поділився думкою про майбутній бій Ентоні Джошуа з колишньою зіркою UFC Франсісом Нганну. "Ей Джей" вже двічі протистояв Тайсону Ф'юрі та мріє знову вийти на ринг проти "Циганського барона".

Вусік і Ф'юрі
Ф'юрі та Усик влаштували шоу. Фото: instagram.com/tysonfury/

Новий бій Ф'юрі з Джошуа

Батько британського чемпіона припустився ймовірності такого бою. Однак це стане можливим лише після того, як Ентоні Джошуа зустрінеться на рингу з Франсісом Нганну, а сам Тайсон Ф'юрі побореться з Олександром Усиком за титул абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі.

Вусік і Ф'юрі
Усик і Ф'юрі обговорюють майбутній бій. Фото: instagram.com/tysonfury/

Також Джон Фьюрі поділився думкою про майбутній поєдинок Ентоні Джошуа проти Франсіса Нганну. Батько чемпіона світу вважає, що на "Ей Джея" чекає важке випробування. Попри те, що Нганну майже не має досвіду професійних боксерських боїв, він є великим, навченим і небезпечним бійцем.

"У Нганну вистачає мотивації та бажання для того, щоб знищити будь-якого суперника. Цей хлопець дуже вірить у себе. Прекрасний, атлетичний боєць, якого не можна недооцінювати. І Ентоні Джошуа зобов'язаний його перемогти, щоб претендувати на поєдинок з іншими боксерами", — розповів Джон Ф'юрі.

Бій Ентоні Джошуа з Франсісом Нганну відбудеться у п'ятницю, восьмого березня, у Саудівській Аравії.

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спорт
Олександр Усик
бокс
Ентоні Джошуа
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

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