Топурия нокаутировал Волкановски и стал первым чемпионом UFC из Грузии и Испании

Илия Топурия после победы. Фото: USA TODAY Sports

В Анахайме (США) состоялся турнир UFC 298. В главном поединке шоу чемпион полулегкого веса австралиец Александр Волкановски встретился с представителем Грузии и Испании Илией Топурии.

Победу в поединке одержал претендент, сообщил портал Новини.LIVE.

Topuria vs volkanovski y Topuria durmio de un golpe a Volkanovski 😱#UFC298 #TopuriaEurosport pic.twitter.com/QOp3SfnHBK — Soyyojuanpa (@SoyyoJuanpa) February 18, 2024

Как прошел бой Волкановски — Топурия

Топурия с первых секунд поединка занял центр Октагона, но и Волкановски был не против работать вторым номером. Алекс много двигался, работал джебом и киками. За счет такой работы чемпион уверенно перерабатывал соперника.

Во втором раунде Волкановский продолжил перебивать грузина с дистанции, но у Илии чаще начали проходить удары справа.

В одном из эпизодов второго раунда Топурия поймал Волкановски ударом правой рукой возле сетки. Алекс упал в нокаут.

Результат поединка: победа Топурии нокаутом во втором раунде.

Отметим, что Волкановски проиграл второй бой подряд и снова нокаутом. Ранее Алекс уступил чемпиону легкого веса Исламу Махачеву. В рамках полулегкого веса бой с Топурией был для австралийца шестой защитой титула.

Топурия же стал первым чемпионом UFC для Грузии и Испании.

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