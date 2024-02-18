Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бокс arrow Топурия нокаутировал Волкановски и стал первым чемпионом UFC из Грузии и Испании arrow

Топурия нокаутировал Волкановски и стал первым чемпионом UFC из Грузии и Испании

18 февраля 2024 10:37
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Топурия нокаутировал Волкановски и стал первым чемпионом UFC из Грузии и Испании
Илия Топурия после победы. Фото: USA TODAY Sports
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Анахайме (США) состоялся турнир UFC 298. В главном поединке шоу чемпион полулегкого веса австралиец Александр Волкановски встретился с представителем Грузии и Испании Илией Топурии.

Победу в поединке одержал претендент, сообщил портал Новини.LIVE.

Как прошел бой Волкановски — Топурия

Топурия с первых секунд поединка занял центр Октагона, но и Волкановски был не против работать вторым номером. Алекс много двигался, работал джебом и киками. За счет такой работы чемпион уверенно перерабатывал соперника.

Во втором раунде Волкановский продолжил перебивать грузина с дистанции, но у Илии чаще начали проходить удары справа.

В одном из эпизодов второго раунда Топурия поймал Волкановски ударом правой рукой возле сетки. Алекс упал в нокаут.

Результат поединка: победа Топурии нокаутом во втором раунде.

Отметим, что Волкановски проиграл второй бой подряд и снова нокаутом. Ранее Алекс уступил чемпиону легкого веса Исламу Махачеву. В рамках полулегкого веса бой с Топурией был для австралийца шестой защитой титула.

Топурия же стал первым чемпионом UFC для Грузии и Испании.

Напомним, Александр Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — на украинца претендуют два клуба.

Георгий Судаков уходит из "Шахтера" — известный новый претендент на украинца.

У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma.

Уже летом Виктор Цыганков сменит клуб, а Артем Довбык может остаться в "Жироне".

"Реал" приготовил Андрею Лунину новенькую роль в команде.

"Барселона" выбрала нового тренера — продолжаются переговоры.

ММА
UFC
смешанные единоборства
Илия Топурия
Александр Волкановски

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

Актуальное по теме