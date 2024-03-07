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Суперника Ломаченка готують росіяни, які підтримують Путіна

7 березня 2024 19:55
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Суперника Ломаченка готують росіяни, які підтримують Путіна
Джордж Камбосос. Фото: instagram.com/georgekambososjr
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос продовжує підготовку до наступного поєдинку. Йому належить битися з українською зіркою Василем Ломаченком.

За інформацією "Трибуни", йому допомагають у підготовці росіяни.

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Джордж Камбосос та Артур Субханкулов. Фото: соцмережі Камбососа

Команда Камбососа

На цю мить відомо, що тренує Камбососа Антон Кадушин. Саме він запросив до тренувального табору Джорджа спаринг-партнером росіянина Артура Субханкулова.

Спаррінг-партнер австралійця є співробітником Міністерства внутрішніх справ Росії. Мінспорта України вважає цього спортсмена тим, хто підтримує війну в Україні.

Цікаво, що Камбосос називає своїх спаринг-партнерів "російськими кілерами".

Джордж у соцмережах прокоментував наявність у тренувальному таборі скандальних росіян. На його думку, спорт поза політикою.

"Світ усім, ми спортсмени, а не політики чи солдати, бережи всіх Бог", — написав Камбосос.

Поєдинок Камбососа та Ломаченко відбудеться 12 травня в австралійському "Перті". На кону буде вакантний титул IBF у легкій вазі.

Камбосос за свою професійну кар'єру виграв 21 поєдинок, 10 достроково, та програв два бої.

Нагадаємо, Зінченко готується до трансферу з "Арсенала" — на нього претендують два клуби.

Мудрику доведеться піти із "Челсі" в оренду.

"Жирона" претендує на двох гравців "Шахтаря" — про кого йдеться.

Миколенко чекає трансфер до англійського топклубу

Шапаренко продовжить кар'єру в Італії — "Динамо" готує трансфер. 

Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.

бокс
Василь Ломаченко
Джордж Камбосос
професійний бокс
Ломаченко — Камбосос

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