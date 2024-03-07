Суперника Ломаченка готують росіяни, які підтримують Путіна

Джордж Камбосос. Фото: instagram.com/georgekambososjr

Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос продовжує підготовку до наступного поєдинку. Йому належить битися з українською зіркою Василем Ломаченком.

За інформацією "Трибуни", йому допомагають у підготовці росіяни.

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Джордж Камбосос та Артур Субханкулов. Фото: соцмережі Камбососа

Команда Камбососа

На цю мить відомо, що тренує Камбососа Антон Кадушин. Саме він запросив до тренувального табору Джорджа спаринг-партнером росіянина Артура Субханкулова.

Спаррінг-партнер австралійця є співробітником Міністерства внутрішніх справ Росії. Мінспорта України вважає цього спортсмена тим, хто підтримує війну в Україні.

Цікаво, що Камбосос називає своїх спаринг-партнерів "російськими кілерами".

Джордж у соцмережах прокоментував наявність у тренувальному таборі скандальних росіян. На його думку, спорт поза політикою.

"Світ усім, ми спортсмени, а не політики чи солдати, бережи всіх Бог", — написав Камбосос.

Поєдинок Камбососа та Ломаченко відбудеться 12 травня в австралійському "Перті". На кону буде вакантний титул IBF у легкій вазі.

Камбосос за свою професійну кар'єру виграв 21 поєдинок, 10 достроково, та програв два бої.

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