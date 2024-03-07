Суперника Ломаченка готують росіяни, які підтримують Путіна
Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос продовжує підготовку до наступного поєдинку. Йому належить битися з українською зіркою Василем Ломаченком.
За інформацією "Трибуни", йому допомагають у підготовці росіяни.
Команда Камбососа
На цю мить відомо, що тренує Камбососа Антон Кадушин. Саме він запросив до тренувального табору Джорджа спаринг-партнером росіянина Артура Субханкулова.
Спаррінг-партнер австралійця є співробітником Міністерства внутрішніх справ Росії. Мінспорта України вважає цього спортсмена тим, хто підтримує війну в Україні.
Цікаво, що Камбосос називає своїх спаринг-партнерів "російськими кілерами".
Джордж у соцмережах прокоментував наявність у тренувальному таборі скандальних росіян. На його думку, спорт поза політикою.
"Світ усім, ми спортсмени, а не політики чи солдати, бережи всіх Бог", — написав Камбосос.
Поєдинок Камбососа та Ломаченко відбудеться 12 травня в австралійському "Перті". На кону буде вакантний титул IBF у легкій вазі.
Камбосос за свою професійну кар'єру виграв 21 поєдинок, 10 достроково, та програв два бої.
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