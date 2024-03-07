Соперника Ломаченко готовят россияне, поддерживающие Путина
Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос продолжает подготовку к следующему поединку. Ему предстоит сразиться с украинской звездой Василием Ломаченко.
По информации "Трибуны", ему помогают в подготовке россияне.
Команда Камбососа
На текущий момент известно, что тренирует Камбососа Антон Кадушин. Именно он пригласил в тренировочный лагерь Джорджа спарринг-партнером россиянина Артура Субханкулова.
Спарринг-партнер австралийца является сотрудником Министерства внутренних дел России. Минспорта Украины считает этого спортсмена тем, кто поддерживает войну в Украине.
Интересно, что Камбосос называет своих спарринг-партнеров "русскими киллерами".
Джордж в соцсетях прокомментировал наличие в тренировочном лагере скандальных россиян. По его мнению, спорт вне политики.
"Мир всем, мы спортсмены, а не политики или солдаты, храни всех Бог", — написал Камбосос.
Поединок Камбососа и Ломаченко состоится 12 мая в австралийском "Перте". На кону будет вакантный титул IBF в легком весе.
Камбосос за свою профессиональную карьеру выиграл 21 поединок, 10 досрочно, и проиграл два боя.
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