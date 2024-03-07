Соперника Ломаченко готовят россияне, поддерживающие Путина

Джордж Камбосос. Фото: instagram.com/georgekambososjr

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос продолжает подготовку к следующему поединку. Ему предстоит сразиться с украинской звездой Василием Ломаченко.

По информации "Трибуны", ему помогают в подготовке россияне.

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Команда Камбососа

На текущий момент известно, что тренирует Камбососа Антон Кадушин. Именно он пригласил в тренировочный лагерь Джорджа спарринг-партнером россиянина Артура Субханкулова.

Спарринг-партнер австралийца является сотрудником Министерства внутренних дел России. Минспорта Украины считает этого спортсмена тем, кто поддерживает войну в Украине.

Интересно, что Камбосос называет своих спарринг-партнеров "русскими киллерами".

Джордж в соцсетях прокомментировал наличие в тренировочном лагере скандальных россиян. По его мнению, спорт вне политики.

"Мир всем, мы спортсмены, а не политики или солдаты, храни всех Бог", — написал Камбосос.

Поединок Камбососа и Ломаченко состоится 12 мая в австралийском "Перте". На кону будет вакантный титул IBF в легком весе.

Камбосос за свою профессиональную карьеру выиграл 21 поединок, 10 досрочно, и проиграл два боя.

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