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Соперника Ломаченко готовят россияне, поддерживающие Путина

7 марта 2024 19:55
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Агабекян Карен
редактор
Соперника Ломаченко готовят россияне, поддерживающие Путина
Джордж Камбосос. Фото: instagram.com/georgekambososjr
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос продолжает подготовку к следующему поединку. Ему предстоит сразиться с украинской звездой Василием Ломаченко.

По информации "Трибуны", ему помогают в подготовке россияне.

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Джордж Камбосос
Джордж Камбосос и Артур Субханкулов. Фото: соцсети Камбососа

Команда Камбососа

На текущий момент известно, что тренирует Камбососа Антон Кадушин. Именно он пригласил в тренировочный лагерь Джорджа спарринг-партнером россиянина Артура Субханкулова.

Спарринг-партнер австралийца является сотрудником Министерства внутренних дел России. Минспорта Украины считает этого спортсмена тем, кто поддерживает войну в Украине.

Интересно, что Камбосос называет своих спарринг-партнеров "русскими киллерами".

Джордж в соцсетях прокомментировал наличие в тренировочном лагере скандальных россиян. По его мнению, спорт вне политики.

"Мир всем, мы спортсмены, а не политики или солдаты, храни всех Бог", — написал Камбосос.

Поединок Камбососа и Ломаченко состоится 12 мая в австралийском "Перте". На кону будет вакантный титул IBF в легком весе.

Камбосос за свою профессиональную карьеру выиграл 21 поединок, 10 досрочно, и проиграл два боя.

Напомним, Зинченко готовится к уходу из "Арсенала" — на него претендуют два клуба.

Мудрику придется уйти из "Челси" в аренду. 

"Жирона" претендует на двух игроков "Шахтера" — о ком речь.

Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец.

бокс
Василий Ломаченко
Джордж Камбосос
профессиональный бокс
Ломаченко — Камбосос

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