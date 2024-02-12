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Стало відомо, чому Кличко не повернувся до боксу

12 лютого 2024 14:57
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Агабекян Карен
редактор
Стало відомо, чому Кличко не повернувся до боксу
Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Олександр Красюк, гендиректор промоутерської компанії K2 Promotions, розповів, чому колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко так і не повернувся на ринг. Він не виходив на нього майже сім років.

Кличко цікавив лише один бій. Про це Красюк розповів в інтерв'ю Sport Arena.

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За словами Красюка, Кличко після завершення спортивної кар'єри цікавив лише поєдинок із Тайсоном Ф'юрі. З моменту поразки і реваншу, що не відбувся, Володимир відчував незавершену справу лише з британцем.

При цьому промоутер упевнений, що у Кличка пропаде інтерес до Ф'юрі, коли той програє Олександру Усику.

"Кличку потрібен лише один бій: незавершена справа — Тайсон Ф'юрі. Зараз ми, з одного боку, забираємо мрію, а з іншого — втілюємо її в життя. Після того як Усик переможе Ф'юрі, Володимиру Кличку Тайсон буде нецікавий", — сказав Красюк.

Також промоутер вважає, що Усик та Ф'юрі можуть провести три поєдинки один з одним. При цьому Красюк упевнений, що у всіх переможе його підопічний.

Кличко програв Ф'юрі у листопаді 2015 року. Тоді двобій завершився рішенням суддів. Контракт зобов'язував британця провести реванш, але завершив кар'єру, щоб його не проводити.

У квітні 2017 року Кличко провів останній бій у кар'єрі. У ньому Володимир програв технічним нокаутом Ентоні Джошуа.

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