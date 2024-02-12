Стало известно, почему Кличко не вернулся в бокс

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko

Александр Красюк, гендиректор промоутерской компании K2 Promotions, рассказал, почему бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко так и не вернулся на ринг. Он не выходил на него почти семь лет.

Кличко интересовал только один бой. Об этом Красюк рассказал в интервью Sport Arena.

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По словам Красюка, Кличко после завершения спортивной карьеры интересовал лишь поединок с Тайсоном Фьюри. С момента поражения и несостоявшегося реванша Владимир чувствовал незавершенное дело лишь с британцем.

При этом промоутер уверен, что у Кличко пропадет интерес к Фьюри, когда тот проиграет Александру Усику.

"Кличко нужен только один бой: незавершенное дело — Тайсон Фьюри. Сейчас мы, с одной стороны, забираем мечту, а с другой — воплощаем ее в жизнь. После того как Усик победит Фьюри, Владимиру Кличко Тайсон будет неинтересен", — сказал Красюк.

Также промоутер считает, что Усик и Фьюри могут провести три поединка друг с другом. При этом Красюк уверен, что все выиграет его подопечный.

Кличко проиграл Фьюри в ноябре 2015 года. Тогда поединок завершился решением судей. Контракт обязывал британца провести реванш, но он завершил карьеру, чтобы его не проводить.

В апреле 2017 года Кличко провел последний бой в карьере. В нем Владимир проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа.

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