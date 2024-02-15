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Спаринг-партнер Усика впевнений, що Олександр може повторно завдати Ф’юрі травму

15 лютого 2024 18:03
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Спаринг-партнер Усика впевнений, що Олександр може повторно завдати Ф’юрі травму
Спаринг-партнер Усика Емануель Одіасе. Фото: instagram.com/emaodiase
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Німецький суперважковаговик Емануель Одіасе допомагав чемпіону світу WBA, WBO, IBF Олександру Усику готуватися до бою з Тайсоном Ф’юрі. Він впевнений, що британець зарано погодився вийти на ринг після травми.

Про це він розповів у коментарі LuckyPunch.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emanuel Odiase (@emaodiase)

Про підготовку до бою

За словами Одіасе, у тренувальному таборі Усика була дуже чудова атмосфера, де всі боксери мали гарний настрій.

Емануель зазначив, що особисто провів з Усиком 60 раундів спарингів та багато чому навчився.

"Найбільше від Усика я навчився тому, що якщо ти віриш в себе, то можеш досягти всього. Потрібно вірити в себе, в Бога і мати дисципліну", — сказав Одіасе.

Про травму Ф’юрі

Спаринг-партнер Усика впевнений, що після дуже великого розсіченням над оком Ф’юрі не встигне відновитись до 18 травня.

Настільки зарано прийнятий бій може призвести до ситуації, коли Усик завдасть Тайсону нове розсічення.

"Думаю, 18 травня це достатньо рання дата для бою Ф’юрі — Усик з огляду на те розсічення, яке отримав Тайсон. Якщо бій відбудеться, шанс, що через удар Усика розсічення знову відкриється, є дуже високим", — зазначив Одіасе.

Зазначимо, що через розсічення у Ф’юрі його бій з Усиком перенесли з 17 лютого на 18 травня.

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