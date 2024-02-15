Спарринг-партнер Усика уверен, что Александр может повторно нанести Фьюри травму
Немецкий супертяжеловес Эмануэль Одиасе помогал чемпиону мира WBA, WBO, IBF Александру Усику готовиться к бою с Тайсоном Фьюри. Он уверен, что британец рано согласился выйти на ринг после травмы.
Об этом он рассказал в комментарии LuckyPunch.
О подготовке к бою
По словам Одиасе, в тренировочном лагере Усика была очень отличная атмосфера, где у всех боксеров было хорошее настроение.
Эмануэль отметил, что лично провел с Усиком 60 раундов спаррингов и многому научился.
"Больше всего от Усика я научился тому, что если ты веришь в себя, то можешь добиться всего. Нужно верить в себя, в Бога и иметь дисциплину", — сказал Одиасе.
О травме Фьюри
Спарринг-партнер Усика уверен, что после очень большого рассечения над глазом Фьюри не успеет восстановиться до 18 мая.
Столь рано принятое сражение может привести к ситуации, когда Усик нанесет Тайсону новое рассечение.
"Думаю, 18 мая это достаточно ранняя дата для боя Фьюри — Усик учитывая то рассечение, которое получил Тайсон. Если бой состоится, шанс, что из-за удара Усика рассечение вновь откроется, очень высок", — отметил Одиасе.
Отметим, что из-за рассечения во Фьюре его бой с Усиком перенесли с 17 февраля на 18 мая.
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