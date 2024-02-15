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Спарринг-партнер Усика уверен, что Александр может повторно нанести Фьюри травму

15 февраля 2024 18:03
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Спарринг-партнер Усика уверен, что Александр может повторно нанести Фьюри травму
Спарринг-партнер Усика Эмануэль Одиас. Фото: instagram.com/emaodiase
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Немецкий супертяжеловес Эмануэль Одиасе помогал чемпиону мира WBA, WBO, IBF Александру Усику готовиться к бою с Тайсоном Фьюри. Он уверен, что британец рано согласился выйти на ринг после травмы.

Об этом он рассказал в комментарии LuckyPunch.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emanuel Odiase (@emaodiase)

О подготовке к бою

По словам Одиасе, в тренировочном лагере Усика была очень отличная атмосфера, где у всех боксеров было хорошее настроение.

Эмануэль отметил, что лично провел с Усиком 60 раундов спаррингов и многому научился.

"Больше всего от Усика я научился тому, что если ты веришь в себя, то можешь добиться всего. Нужно верить в себя, в Бога и иметь дисциплину", — сказал Одиасе.

О травме Фьюри

Спарринг-партнер Усика уверен, что после очень большого рассечения над глазом Фьюри не успеет восстановиться до 18 мая.

Столь рано принятое сражение может привести к ситуации, когда Усик нанесет Тайсону новое рассечение.

"Думаю, 18 мая это достаточно ранняя дата для боя Фьюри — Усик учитывая то рассечение, которое получил Тайсон. Если бой состоится, шанс, что из-за удара Усика рассечение вновь откроется, очень высок", — отметил Одиасе.

Отметим, что из-за рассечения во Фьюре его бой с Усиком перенесли с 17 февраля на 18 мая.

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