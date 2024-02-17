Сауль Альварес точно не зустрінеться з Кроуфордом та Мунгією

Канело Альварес та його експонат у музеї. Фото: Twitter/Canelo

Абсолютний чемпіон світу у суперсередньому дивізіоні Сауль Альварес заявив, що не розглядає можливість бою проти володаря титулів WBC, WBA та WBO у напівсередній вазі Теренса Кроуфорда. Хто стане суперником суперзірки, поки що невідомо, але Канело також уточнив, що це точно буде з американцем, відкинувши цим кандидатуру співвітчизника Хайме Мунгії.

Альварес дав інтерв'ю на Azteca TV, офіційно оголосивши, що його наступний поєдинок відбудеться 4 травня у Лас-Вегасі, передає Новини.LIVE.

"Ні, я не битимуся з Кроуфордом. Так, я міг би заробити на цьому поєдинку, але мене критикуватимуть. Людям це подобається. Вони критикували мене через бій з Чарло. Хлопець піднявся у вазі, але в реальності він більший за мене. Я маленький боєць для цієї ваги", — вважає Канело.

Є що втрачати та нічого здобути

За думкою мексиканця, бій з Кроуфордом не має жодного сенсу. Буде або критика через різну вагу, або ризик поступитися.

"Тепер уявіть, що буде, якщо я зустрінуся з Кроуфордом, напівсередньоваговиком, який підніметься в суперсередню вагу. Мені є що втрачати та нічого здобути. Якщо я виграю, вони скажуть, що він був занадто малий, і таке інше", — каже Альварес.

Quedan 13 días para lograr darle un gran golpe al cáncer !!

Nuestro querido hermano @Canelo con nosotros #AlCancerDaleConTodo #RT



🇲🇽 BBVA Cuenta: 0110098078 Clabe: 012320001100980784 Campeones de la vida NR AC

🇺🇸 https://t.co/LU04Vb09ke

🌍… pic.twitter.com/0pbB2WW0Da — NARIZ ROJA AC (@NARIZROJAAC) February 5, 2024

Найімовірнішим варіантом залишається чемпіон WBC у середній вазі Джермалл Чарло. Проте до офіційного анонсу вболівальники продовжують розглядати різні кандидатури. Хоча їх не так багато, і навіть теоретичних дедалі менше.

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