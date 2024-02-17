Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бокс arrow Сауль Альварес точно не встретится с Кроуфордом и Мунгией arrow

Сауль Альварес точно не встретится с Кроуфордом и Мунгией

17 февраля 2024 20:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Сауль Альварес точно не встретится с Кроуфордом и Мунгией
Канело Альварес и его экспонат в музее. Фото: Twitter/Canelo
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем дивизионе Сауль Альварес заявил, что не рассматривает возможность боя против обладателя титулов WBC, WBA и WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда. Кто станет соперником суперзвезды, пока неизвестно, но Канело также уточнил, что это точно будет с американцем, отвергнув этим кандидатуру соотечественника Хайме Мунгии.

Альварес дал интервью Azteca TV, официально объявив, что его следующий поединок состоится 4 мая в Лас-Вегасе, передает Новини.LIVE.

"Нет, я не буду драться с Кроуфордом. Да, я мог бы заработать на этом поединке, но меня будут критиковать. Людям это нравится. Они критиковали меня из-за боя с Чарло. Парень поднялся в весе, но в реальности он больше меня. Я маленький боец для этого веса", — считает Канело.

Есть что терять и нечего получить

По мнению мексиканца, бой с Кроуфордом не имеет никакого смысла. Будет или критика из-за разного веса, или риск уступить.

"Теперь представьте, что будет, если я встречусь с Кроуфордом, полусредневесом, который поднимется в суперсредний вес. Мне есть что терять и ничего получить. Если я выиграю, они скажут, что он был слишком мал, и так далее", — говорит Альварес. 

Самым вероятным вариантом остается чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло. Однако до официального анонса болельщики продолжают рассматривать разные кандидатуры. Хотя их не так много, и даже теоретических все меньше.

Напомним, Александр Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

Судаков уходит из "Шахтера" — известен новый претендент на украинца. 

У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma. 

Уже летом Цыганков сменит клуб, Довбик может остаться в "Жироне". 

"Реал" приготовил Лунину новую роль в команде.

"Барселона" выбрала нового тренера — идут переговоры.

 

бокс
Сауль Альварес
Джермелл Чарло
Теренс Кроуфорд

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме