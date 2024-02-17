Сауль Альварес точно не встретится с Кроуфордом и Мунгией

Канело Альварес и его экспонат в музее. Фото: Twitter/Canelo

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем дивизионе Сауль Альварес заявил, что не рассматривает возможность боя против обладателя титулов WBC, WBA и WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда. Кто станет соперником суперзвезды, пока неизвестно, но Канело также уточнил, что это точно будет с американцем, отвергнув этим кандидатуру соотечественника Хайме Мунгии.

Альварес дал интервью Azteca TV, официально объявив, что его следующий поединок состоится 4 мая в Лас-Вегасе, передает Новини.LIVE.

"Нет, я не буду драться с Кроуфордом. Да, я мог бы заработать на этом поединке, но меня будут критиковать. Людям это нравится. Они критиковали меня из-за боя с Чарло. Парень поднялся в весе, но в реальности он больше меня. Я маленький боец для этого веса", — считает Канело.

Есть что терять и нечего получить

По мнению мексиканца, бой с Кроуфордом не имеет никакого смысла. Будет или критика из-за разного веса, или риск уступить.

"Теперь представьте, что будет, если я встречусь с Кроуфордом, полусредневесом, который поднимется в суперсредний вес. Мне есть что терять и ничего получить. Если я выиграю, они скажут, что он был слишком мал, и так далее", — говорит Альварес.

Quedan 13 dies para conseguir darle un gran golpe al cáncer !!

Nuestro querido hermano @Canelo con nosotros #AlCancerDaleConTodo #RT



🇲🇽 BBVA Cuenta: 0110098078 Clabe: 012320001100980784 Campeones de la vida NR AC

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🌍… pic.twitter.com/0pbB2WW0Da — NARIZ ROJA AC (@NARIZROJAAC) February 5, 2024

Самым вероятным вариантом остается чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло. Однако до официального анонса болельщики продолжают рассматривать разные кандидатуры. Хотя их не так много, и даже теоретических все меньше.

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