Райана Гарсия сообщил о попытке посадить его в тюрьму и блокировании банковских карт

Американский боксер Райан Гарсия и Флойд Мейвезер. Фото: twitter.com/RyanGarcia

В жизни талантливого боксера первого полусреднего веса Райана Гарсии происходят странные вещи. Причина их возникновения неизвестна, но привела она к нервному срыву.

Об этом сам боксер сообщил в X.

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Отметим, что 20 апреля Гарсия в Нью-Йорке проведет бой против чемпиона мира по версии WBC Девина Хэйни.

Несмотря на нервный срыв Райан Гарсия готов боксировать с Хэйни. Фото: скриншот

Что произошло с Райаном Гарсией

Первой о ситуации сообщила бывшая жена Гарсии Дреу Селина. По ее словам, с боксером происходит неладное и все члены семьи обеспокоены его психологическим состоянием.

Позже Райан записал видео, где рассказал, что у него отобрали телефон, его банковские карты заблокированы, забрали его доступ к Instagram. К тому же Гарсия сообщил, что его пытались посадить в тюрьму.

"Хочу отправить видео моим близким и друзьям, чтобы заверить их в своем благополучии. Я жив, верю в Иисуса. Все обвинения ложны, меня пытались посадить, карты заблокированы, доступ к деньгам закрыт. Ситуация непонятна, но хочу подчеркнуть, что у меня все в порядке. С любовью", — сказал Гарсия.

Также Райан подтвердил, что поединок против Хэйни остается в силе на 20 апреля.

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