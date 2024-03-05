Раяна Гарсія повідомив про спробу ув'язнити його та блокування банківських карток
У житті талановитого боксера першої напівсередньої ваги Раяна Гарсії відбуваються дивні речі. Причина їх виникнення невідома, але вона призвела до нервового зриву.
Про це сам боксер повідомив X.
Зазначимо, що 20 квітня Гарсія у Нью-Йорку проведе бій проти чемпіона світу за версією WBC Девіна Хейні.
Що сталося з Раяном Гарсією
Першою про ситуацію повідомила колишня дружина Гарсії Дреу Селіна. За її словами, з боксером відбувається дивні речі й всі члени сім'ї стурбовані його психологічним станом.
Пізніше Райан записав відео, де розповів, що у нього відібрали телефон, його банківські картки заблоковано, забрали доступ до Instagram. До того ж Гарсія повідомив, що його намагалися ув'язнити.
"Хочу відправити відео моїм близьким та друзям, щоб запевнити їх у своєму благополуччі. Я живий, вірю в Ісуса. Всі звинувачення помилкові, мене намагалися посадити, карти заблоковані, доступ до грошей закритий. Ситуація незрозуміла, але хочу наголосити, що у мене все в порядку. З любов'ю", — сказав Гарсія.
Також Раян підтвердив, що поєдинок проти Хейні залишається в силі на 20 квітня.
Нагадаємо, Судаков готується до трансферу — "Шахтар" вирішив долю гравця.
Колишній гравець "Динамо" стане асистентом Луческу у відомому клубі.
Педрі та Де Йонг нескоро повернуться на поле — "Барселона" зробила заяву щодо гравців.
Жуніор Мораєс повернеться до УПЛ і підпише контракт не з топклубом.
Клуб з Англії зробив "Реалу" офіційну пропозицію щодо трансферу Луніна.
Читайте Новини.LIVE!