Раяна Гарсія повідомив про спробу ув'язнити його та блокування банківських карток

Американський боксер Раян Гарсія та Флойд Мейвезер. Фото: twitter.com/RyanGarcia

У житті талановитого боксера першої напівсередньої ваги Раяна Гарсії відбуваються дивні речі. Причина їх виникнення невідома, але вона призвела до нервового зриву.

Про це сам боксер повідомив X.

Читайте також:

Зазначимо, що 20 квітня Гарсія у Нью-Йорку проведе бій проти чемпіона світу за версією WBC Девіна Хейні.

Незважаючи на нервовий зрив, Раян Гарсія готовий боксувати з Хейні. Фото: скриншот

Що сталося з Раяном Гарсією

Першою про ситуацію повідомила колишня дружина Гарсії Дреу Селіна. За її словами, з боксером відбувається дивні речі й всі члени сім'ї стурбовані його психологічним станом.

Пізніше Райан записав відео, де розповів, що у нього відібрали телефон, його банківські картки заблоковано, забрали доступ до Instagram. До того ж Гарсія повідомив, що його намагалися ув'язнити.

"Хочу відправити відео моїм близьким та друзям, щоб запевнити їх у своєму благополуччі. Я живий, вірю в Ісуса. Всі звинувачення помилкові, мене намагалися посадити, карти заблоковані, доступ до грошей закритий. Ситуація незрозуміла, але хочу наголосити, що у мене все в порядку. З любов'ю", — сказав Гарсія.

Також Раян підтвердив, що поєдинок проти Хейні залишається в силі на 20 квітня.

Нагадаємо, Судаков готується до трансферу — "Шахтар" вирішив долю гравця.

Колишній гравець "Динамо" стане асистентом Луческу у відомому клубі.

Педрі та Де Йонг нескоро повернуться на поле — "Барселона" зробила заяву щодо гравців.

Жуніор Мораєс повернеться до УПЛ і підпише контракт не з топклубом.

Клуб з Англії зробив "Реалу" офіційну пропозицію щодо трансферу Луніна.