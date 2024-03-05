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Раяна Гарсія повідомив про спробу ув'язнити його та блокування банківських карток

5 березня 2024 08:00
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Раяна Гарсія повідомив про спробу ув'язнити його та блокування банківських карток
Американський боксер Раян Гарсія та Флойд Мейвезер. Фото: twitter.com/RyanGarcia
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У житті талановитого боксера першої напівсередньої ваги Раяна Гарсії відбуваються дивні речі. Причина їх виникнення невідома, але вона призвела до нервового зриву.

Про це сам боксер повідомив X.

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Зазначимо, що 20 квітня Гарсія у Нью-Йорку проведе бій проти чемпіона світу за версією WBC Девіна Хейні.

Райан Гарсія
Незважаючи на нервовий зрив, Раян Гарсія готовий боксувати з Хейні. Фото: скриншот

Що сталося з Раяном Гарсією

Першою про ситуацію повідомила колишня дружина Гарсії Дреу Селіна. За її словами, з боксером відбувається дивні речі й всі члени сім'ї стурбовані його психологічним станом.

Пізніше Райан записав відео, де розповів, що у нього відібрали телефон, його банківські картки заблоковано, забрали доступ до Instagram. До того ж Гарсія повідомив, що його намагалися ув'язнити.

"Хочу відправити відео моїм близьким та друзям, щоб запевнити їх у своєму благополуччі. Я живий, вірю в Ісуса. Всі звинувачення помилкові, мене намагалися посадити, карти заблоковані, доступ до грошей закритий. Ситуація незрозуміла, але хочу наголосити, що у мене все в порядку. З любов'ю", — сказав Гарсія.

Також Раян підтвердив, що поєдинок проти Хейні залишається в силі на 20 квітня.

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бокс
Девін Хейні
професійний бокс
Раян Гарсія

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