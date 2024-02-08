Промоутер Усика рассказал, почему бой с Фьюри могли перенести лишь на 18 мая

Александр Усик и Александр Красюк. Фото: страница Усика в Instagram

По информации промоутера чемпиона мира по версиях WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика Александра Красюка, бой с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри не могли перенести позже, чем на 18 мая. Необходимо соблюсти эти даты, чтобы поединок продолжал иметь статус боя за абсолютное чемпионство.

Об этом Красюк рассказал в интервью YouTube-каналу Boxing News.

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По словам Красюка, 18 мая было дедлайном для IBF, которое несколько раз переносило обязательную защиту титула, чтобы бой имел приставку "за абсолютное чемпионство".

Согласно с соглашением с IBF, дедлайн на поединок, 17 февраля, мог продлиться на 90 дней в случае травмы. В итоге Фьюри получил рассечение, и организаторы воспользовались продлением.

Красюк отметил, что вопросы с IBF можно было бы решить, если бы им позволили 17 февраля подраться с Филипом Хрговичем вместо травмированного Фьюри. Однако организаторы из Саудовской Аравии были против.

"Конечно, с точки зрения будущего, идеального времени для восстановления Усика и Фьюри и возвращения к бою, пожалуй, лучше было бы подраться в конце года, но тогда нам пришлось бы разобраться с защитой титула IBF. Бой с Филипом Хрговичем был бы хорошим вариантом, но ты никогда не знаешь, как пройдет поединок, и кто победит. Саудовцы не захотели рисковать, поэтому назначили бой на 18 мая", — сказал Красюк.

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