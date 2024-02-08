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Промоутер Усика розповів, чому бій із Ф'юрі могли перенести лише на 18 травня

8 лютого 2024 12:20
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Агабекян Карен
редактор
Промоутер Усика розповів, чому бій із Ф'юрі могли перенести лише на 18 травня
Олександр Усик та Олександр Красюк. Фото: сторінка Усика в Instagram
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

За інформацією промоутера чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександра Усика Олександра Красюка, бій із володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі не могли перенести пізніше, ніж на 18 травня. Необхідно дотриматися цих дат, щоб поєдинок продовжував мати статус бою за абсолютне чемпіонство.

Про це Красюк розповів в інтерв'ю YouTube каналу. Boxing News.

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За словами Красюка, 18 травня було дедлайном для IBF, яке вже кілька разів переносило обов'язковий захист титулу, щоб бій мав приставку "за абсолютне чемпіонство".

Відповідно до угоди з IBF, дедлайн на поєдинок, 17 лютого, міг продовжитися на 90 днів у разі травми. У результаті Ф'юрі отримав розсічення, і організатори скористалися цією можливістю продовжити дату бою.

Красюк зазначив, що питання з IBF можна було б вирішити, якби їм дозволили 17 лютого побитися з Філіпом Хрговичем замість травмованого Ф'юрі. Проте організатори із Саудівської Аравії були проти.

"Звичайно, з погляду майбутнього, ідеального часу для відновлення Усика і Ф'юрі та повернення до бою, мабуть, краще було б побитися наприкінці року, але тоді нам довелося б розібратися із захистом титулу IBF. Бій із Філіпом Хрговичем був би гарним варіантом, але ти ніколи не знаєш, як пройде поєдинок, і хто переможе. Саудівці не захотіли ризикувати, тож призначили бій на 18 травня", — сказав Красюк.

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Олександр Усик
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Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі
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Олександр Красюк
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