Президент ФБУ Кирило Шевченко подав у відставку — у чому причина

Кирило Шевченко. Фото: Новини.LIVE

Президент Федерації боксу України Кирило Шевченко оголосив про свою відставку. Голова ФБУ назвав причиною такого рішення здоров’я та сімейні проблеми.

Про це він повідомив у відеозверненні, передає Новини.LIVE.

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"Маю проблеми зі спиною та сімейні питання. Друге саме головне. Через мене особисто та деяких людей з мого оточення ставлять під удар нашу Федерацію боксу та боксерську родину. Я не маю права та не можу собі дозволити цьому статися. Тому я, як і обіцяв на виборах, якщо щось буду робити не так або заважати нашому колективу йти вперед, я покину свою посаду", — сказав Кирило.

Кирило Шевченка працював на цій посаді 2 роки. Його було обрано президентом ФБУ у лютому 2022 року на позачерговій звітно-виборчій конференції. Функціонера підтримали представники 17 регіональних федерацій.

Війна з Продивусом

Проти цього рішення виступив попередній голова ФБУ Володимир Продивус. Функціонер подав до суду та добився скасування рішення державного реєстратора про внесення до реєстру Шевченка на посаду голови федерації.

Нагадаємо, що Продивус пов'язаний з головою AIBA росіянином Крамльовим.

Незабаром Продивус оголосив про звільнення з посади голови ФБУ. У серпні 2023 року Шевченка було відновлено на посаді президента Федерації.

Тимчасово виконувачем обов'язків голови став перший віце-президент ФБУ, президент федерації боксу Житомирської області Олег Ільченко.

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