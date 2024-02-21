Партнер Усика по спаррингам рассказал, как украинец победит Фьюри

Александр Усик во время промо к бою. Фото: скриншот YouTube

Британец Тайсон Фьюри продолжает восстанавливаться от травмы, которую он получил во время подготовки к бою с Александром Усиком. В то же время украинец упорно работает на тренировках.

Усик готовится к главному поединку в своей спортивной карьере, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Lucky Punch.

Боксер Санел Хасанович (7-1-1, 6 КО) поделился впечатлением от пребывания в тренировочном лагере Александра Усика (21-0, 14 КО). Сербский тяжеловес помогал украинцу готовиться к встрече с Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) на ринге.

Тайсон Фьюри во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Как Усик готовится к противостоянию

Поединок Усика и Фьюри состоится 18 мая 2024 года в Саудовской Аравии. Ранее британец перенес дату боя на три месяца из-за того, что получил на тренировке травму лица. Александр Усик заверил, что эта пауза не повлияет на его форму. Украинец упорно работает на тренировках, ему помогает целая команда.

Одним из членов этого коллектива является Санел Хасанович. Сербский спортсмен восхищен уровнем профессионализма Александра Усика, а также радушием украинца. Хасанович заявил, что не сомневается в будущей победе чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO.

Александр Усик на ринге. Фото: скриншот YouTube

"Это прирожденный триумфатор, который просто идет к своей цели и не обращает внимания на обстоятельства. Он очень тяжело работает ради того, чтобы осуществить свою мечту. Я выходил с Усиком в ринг и проводил по три и шесть раундов на протяжение полутора месяцев. Все, как и год назад, когда я помогал ему готовиться к другому бою. В команде Усик настоящие профессионалы, он проводит очень хорошую работу", — рассказал Санел Хасанович.

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