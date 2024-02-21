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Партнер Усика зі спарингів розповів, як українець переможе Ф'юрі

21 лютого 2024 11:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Партнер Усика зі спарингів розповів, як українець переможе Ф'юрі
Олександр Усик під час промо до бою. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Британець Тайсон Ф'юрі продовжує відновлюватися від травми, яку він отримав під час підготовки до бою з Олександром Усиком. Водночас українець наполегливо працює на тренуваннях.

Усик готується до головного поєдинку у своїй спортивній кар'єрі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Lucky Punch.

Боксер Санел Хасанович (7-1-1, 6 КО) поділився враженням від перебування у тренувальному таборі Олександра Усика (21-0, 14 КО). Сербський важкоатлет допомагав українцеві готуватися до зустрічі з Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) на рингу.

Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Як Усик готується до протистояння

Поєдинок Усика та Ф'юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Раніше британець переніс дату бою на три місяці через те, що отримав травму обличчя на тренуванні. Олександр Усик запевнив, що ця пауза не вплине на її форму. Українець наполегливо працює на тренуваннях, йому допомагає ціла команда.

Одним із членів цього колективу є Санел Хасанович. Сербський спортсмен захоплений рівнем професіоналізму Олександра Усика, а також привітністю українця. Хасанович заявив, що не сумнівається у майбутній перемозі чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO.

Олександр Усик
Олександр Усик на рингу. Фото: скриншот YouTube

"Це природжений тріумфатор, який просто йде до своєї мети й не звертає уваги на обставини. Він дуже важко працює заради того, щоб здійснити свою мрію. Я виходив з Усиком у ринг і проводив по три та шість раундів протягом півтора місяця. Як і рік тому, коли я допомагав йому готуватись до іншого бою. У команді Усик справжні професіонали, він проводить дуже хорошу роботу", — розповів Санел Хасанович.

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спорт
футбол
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

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