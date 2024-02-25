Нганну узнал имя следующего соперника — тот нокаутировал чемпиона Bellator
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой турнир, где чемпионы организации PFL дрались против обладателей поясов Bellator, В главном событии сошлись тяжеловесы Ренан Феррейра из Бразилии и Райан Бэйдер из США.
Победитель поединка станет следующим соперником экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, сообщил портал Новини.LIVE.
PFL takes home the Main Event win!#PFLvsBellator pic.twitter.com/LseKR2WOCu— PFL (@PFLMMA) February 24, 2024
Ранее PFL выкупила Bellator и решила организовать поединки чемпионов организаций. Феррейра смог победить Бэйдера, но остальные чемпионы Bellator оказались сильнее.
Бой Феррейра — Бэйдер
Поединок продлился всего 21 секунду. Как только прозвучал сигнал о начале боя. Феррейра правым в голову сбил соперника с ног и принялся его добивать. Рефери долго не ждал и остановил поединок
Итог поединка: победа Феррейры техническим нокаутом в первом раунде.
Еще до боя в PFL сообщили, что победитель сразится с Нганну, который 8 марта проведет боксерский поединок с Энтони Джошуа. В случае победы Фрэнсиса будет боксировать с победителем поединка Усик — Фьюри и тогда дата его дебюта в PFL остается под вопросом. В случае поражения камерунец сразится с Феррейрой.
После своего боя бразилец вызвал на поединок Нганну.
"В тяжелом дивизионе я представляю настоящий вызов, устанавливая новые рекорды. Фрэнсис, где ты? Жду тебя. Приглашаю встретиться в клетке PFL или на боксерском ринге. Выбирай место и время. Готов к любому вызову", — сказал Феррейра.
Напомним, бразилец форвард из житомирского "Полесья" перейдет в легендарный украинский клуб.
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