Нганну узнал имя следующего соперника — тот нокаутировал чемпиона Bellator

Бэйдер против Феррейры. Фото: PFL

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой турнир, где чемпионы организации PFL дрались против обладателей поясов Bellator, В главном событии сошлись тяжеловесы Ренан Феррейра из Бразилии и Райан Бэйдер из США.

Победитель поединка станет следующим соперником экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, сообщил портал Новини.LIVE.

Ранее PFL выкупила Bellator и решила организовать поединки чемпионов организаций. Феррейра смог победить Бэйдера, но остальные чемпионы Bellator оказались сильнее.

Бой Феррейра — Бэйдер

Поединок продлился всего 21 секунду. Как только прозвучал сигнал о начале боя. Феррейра правым в голову сбил соперника с ног и принялся его добивать. Рефери долго не ждал и остановил поединок

Итог поединка: победа Феррейры техническим нокаутом в первом раунде.

PFL vs Bellator. Фото: PFL

Еще до боя в PFL сообщили, что победитель сразится с Нганну, который 8 марта проведет боксерский поединок с Энтони Джошуа. В случае победы Фрэнсиса будет боксировать с победителем поединка Усик — Фьюри и тогда дата его дебюта в PFL остается под вопросом. В случае поражения камерунец сразится с Феррейрой.

После своего боя бразилец вызвал на поединок Нганну.

"В тяжелом дивизионе я представляю настоящий вызов, устанавливая новые рекорды. Фрэнсис, где ты? Жду тебя. Приглашаю встретиться в клетке PFL или на боксерском ринге. Выбирай место и время. Готов к любому вызову", — сказал Феррейра.

Напомним, бразилец форвард из житомирского "Полесья" перейдет в легендарный украинский клуб.

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