Нганну дізнався ім'я наступного суперника — той нокаутував чемпіона Bellator
В Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) пройшов великий турнір, де чемпіони організації PFL билися проти володарів поясів Bellator, У головній події зійшлися важкоатлети Ренан Феррейра з Бразилії та Райан Бейдер із США.
Переможець поєдинку стане наступним суперником ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, повідомив портал Новини LIVE.
PFL відправляється вдома на Main Event win! #PFLvsBellator pic.twitter.com/LseKR2WOCu— PFL (@PFLMMA) February 24, 2024
Раніше PFL викупила Bellator та вирішила організувати поєдинки чемпіонів організацій. Феррейра зміг перемогти Бейдера, але решта чемпіонів Bellator виявилася сильнішою.
Бій Феррейра — Бейдер
Поєдинок тривав лише 21 секунду. Щойно пролунав сигнал про початок бою Феррейра правим у голову збив суперника з ніг і почав його добивати. Рефері довго не чекав і зупинив поєдинок
Підсумок поєдинку: перемога Феррейри технічним нокаутом у першому раунді.
Ще до бою в PFL повідомили, що переможець битиметься з Нганну, який 8 березня проведе боксерський поєдинок з Ентоні Джошуа. У разі перемоги Френсіс боксуватиме з переможцем поєдинку Усик — Ф'юрі і тоді дата його дебюту в PFL залишається під питанням. У разі поразки камерунець битиметься з Феррейрою.
Після свого бою бразилець викликав на поєдинок Нганну.
"У важкому дивізіоні я представляю справжній виклик, встановлюючи нові рекорди. Френсіс, де ти? Чекаю на тебе. Запрошую зустрітися в клітці PFL або на боксерському рингу. Вибирай місце і час. Готовий до будь-якого виклику", — сказав Феррейра.
Нагадаємо, бразилець форвард із житомирського "Полісся" перейде до легендарного українського клубу.
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