Нганну дізнався ім'я наступного суперника — той нокаутував чемпіона Bellator

Бейдер проти Феррейри. Фото: PFL

В Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) пройшов великий турнір, де чемпіони організації PFL билися проти володарів поясів Bellator, У головній події зійшлися важкоатлети Ренан Феррейра з Бразилії та Райан Бейдер із США.

Переможець поєдинку стане наступним суперником ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, повідомив портал Новини LIVE.

Раніше PFL викупила Bellator та вирішила організувати поєдинки чемпіонів організацій. Феррейра зміг перемогти Бейдера, але решта чемпіонів Bellator виявилася сильнішою.

Бій Феррейра — Бейдер

Поєдинок тривав лише 21 секунду. Щойно пролунав сигнал про початок бою Феррейра правим у голову збив суперника з ніг і почав його добивати. Рефері довго не чекав і зупинив поєдинок

Підсумок поєдинку: перемога Феррейри технічним нокаутом у першому раунді.

PFL vs Bellator. Фото: PFL

Ще до бою в PFL повідомили, що переможець битиметься з Нганну, який 8 березня проведе боксерський поєдинок з Ентоні Джошуа. У разі перемоги Френсіс боксуватиме з переможцем поєдинку Усик — Ф'юрі і тоді дата його дебюту в PFL залишається під питанням. У разі поразки камерунець битиметься з Феррейрою.

Після свого бою бразилець викликав на поєдинок Нганну.

"У важкому дивізіоні я представляю справжній виклик, встановлюючи нові рекорди. Френсіс, де ти? Чекаю на тебе. Запрошую зустрітися в клітці PFL або на боксерському рингу. Вибирай місце і час. Готовий до будь-якого виклику", — сказав Феррейра.

Нагадаємо, бразилець форвард із житомирського "Полісся" перейде до легендарного українського клубу.

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