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Майк Тайсон рассказал, что мешает нынешнему королю P4P стать лучшим в истории

13 февраля 2024 14:40
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Майк Тайсон рассказал, что мешает нынешнему королю P4P стать лучшим в истории
Майк Тайсон во время пресс-конференции. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший чемпион супертяжелого веса Майк Тайсон оценил чемпиона мира по версиях WBA, WBO, WBC в полусреднем дивизионе Теренса Кроуфорда. Легенда объяснила, почему тот не может считаться лучшим в истории.

Об это Тайсон рассказал в интервью на DAZN, передает Boxing Social.

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По словам Тайсона, Кроуфорд не может считаться величайшим боксером в истории, потому что не может сам заполнять арены. Несмотря на статус двукратного абсолютного чемпиона мира в разных весовых категориях, он не интересен публике.

"Железный Майк" уверен, что Кроуфорд не интересен публике потому, что очень легко побеждает своих соперников, тогда как фанатам нужна интрига.

"Спенс вдохновил своих поклонников своим боем. Кроуфорд — настоящий мастер своего дела, но ему необходимо проникнуть в суть своего ремесла, объединяющую людей вокруг него.

Ему приходится продолжать побеждать своих соперников, однако он слишком легко справляется с ними. В конечном итоге это приносит ему вред. Я начал зарабатывать большие деньги только после того, как Дуглас побил меня. Просто люди стали говорить: "Есть вероятность, что он проиграет", — рассказал Тайсон.

На текущий момент в карьере у Кроуфорда 40 побед, 31 нокаутом, и ни единого поражения или ничьей.

Напомним, в "Борнмуте" решили продать Илью Забарного. Есть несколько претендентов на защитника. 

Президент "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал команду после одного из неудачных матчей. 

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Лидер "Барселоны" согласился на трансфер в другой клуб. На него претендуют две известные команды.

бокс
Майк Тайсон
профессиональный бокс
Теренс Кроуфорд

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