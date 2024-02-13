Майк Тайсон рассказал, что мешает нынешнему королю P4P стать лучшим в истории

Майк Тайсон во время пресс-конференции. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Бывший чемпион супертяжелого веса Майк Тайсон оценил чемпиона мира по версиях WBA, WBO, WBC в полусреднем дивизионе Теренса Кроуфорда. Легенда объяснила, почему тот не может считаться лучшим в истории.

Об это Тайсон рассказал в интервью на DAZN, передает Boxing Social.

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По словам Тайсона, Кроуфорд не может считаться величайшим боксером в истории, потому что не может сам заполнять арены. Несмотря на статус двукратного абсолютного чемпиона мира в разных весовых категориях, он не интересен публике.

"Железный Майк" уверен, что Кроуфорд не интересен публике потому, что очень легко побеждает своих соперников, тогда как фанатам нужна интрига.

"Спенс вдохновил своих поклонников своим боем. Кроуфорд — настоящий мастер своего дела, но ему необходимо проникнуть в суть своего ремесла, объединяющую людей вокруг него.

Ему приходится продолжать побеждать своих соперников, однако он слишком легко справляется с ними. В конечном итоге это приносит ему вред. Я начал зарабатывать большие деньги только после того, как Дуглас побил меня. Просто люди стали говорить: "Есть вероятность, что он проиграет", — рассказал Тайсон.

На текущий момент в карьере у Кроуфорда 40 побед, 31 нокаутом, и ни единого поражения или ничьей.

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