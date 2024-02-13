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Майк Тайсон розповів, що заважає нинішньому королю P4P стати найкращим в історії

13 лютого 2024 14:40
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Агабекян Карен
редактор
Майк Тайсон розповів, що заважає нинішньому королю P4P стати найкращим в історії
Майк Тайсон під час пресконференції. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній чемпіон суперважкої ваги Майк Тайсон оцінив чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC у напівсередньому дивізіоні Теренса Кроуфорда. Легенда пояснила, чому той не може вважатися найкращим в історії.

Про це Тайсон розповів в інтерв'ю DAZN, передає Boxing Social.

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За словами Тайсона, Кроуфорд не може вважатися найбільшим боксером в історії, тому що не здатен заповнювати арени. Попри статус дворазового абсолютного чемпіона світу у різних вагових категоріях, він не цікавий публіці.

"Залізний Майк" упевнений, що Кроуфорд не цікавий публіці, оскільки дуже легко перемагає своїх суперників, тоді як фанатам потрібна інтрига.

"Спенс надихнув своїх шанувальників своїм боєм. Кроуфорд — справжній майстер своєї справи, але йому необхідно поринути у суть свого ремесла, що об'єднує людей навколо нього.

Йому доводиться продовжувати перемагати своїх суперників, проте він дуже легко справляється з ними. Зрештою це завдає йому шкоди. Я почав заробляти великі гроші лише після того, як Дуглас побив мене. Просто люди почали говорити: "Є ймовірність, що він програє", — розповів Тайсон.

На цю мить у кар'єрі у Кроуфорда 40 перемог, 31 нокаутом, і жодної поразки чи нічиєї.

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бокс
Майк Тайсон
професійний бокс
Теренс Кроуфорд

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