Ф'юрі отримав травму після невдалого жарту над суперником

Тайсон Ф'юрі відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Британський чемпіон Тайсон Ф'юрі переніс бій з Олександром Усиком через травму голови. Боксер отримав розтин під час тренувального поєдинку.

Стало відомо, хто та як завдав травми Тайсону Ф'юрі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

Ф'юрі відмовився провести бій з Усиком 17 лютого, як було спочатку заплановано. Натомість поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі відбудеться у травні 2024 року.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі. Фото: скриншот YouTube

Як Ф'юрі отримав травму

Виявилось, що пошкодження Тайсону завдав 33-річний хорватський боксер Агрон Смакічі (19-2, 17 КО). Він і розкрив деталі спарингу, в якому Ф'юрі отримав розтин брови.

Британський спортсмен спеціально підбирав на спаринги суперників, які схожі на Олександра Усика за розмірами та тактикою ведення бою. Тайсон Ф'юрі настільки увійшов у роль, що почав ображати Агрона Смакічі ще до поєдинку.

"Це не розлютило мене, але змусило підійти до спарингу серйозніше. Я вирішив продемонструвати Тайсону все, на що здатний. Але бій був "чистим", я не хотів його травмувати. Удар ліктем вийшов випадковим. Після поєдинку Ф'юрі похвалив мене і сказав, що це був чудовий бій", — розповів хорватський боксер.

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