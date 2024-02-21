Дівчину відомого боксера заарештували у Росії за підтримку України
Відомий боксер із Південної Африки Кріс ван Херден заявив про викрадення його дівчини Ксенії Кареліної. Вона була заарештована в Росії через те, що не приховувала своєї позиції щодо війни в Україні.
Кареліна неодноразово брала участь в акціях підтримки України, нагадав Ван Херден на своїй сторінці в Instagram.
Колишній чемпіон з боксу у напівсередній вазі за версією IBO Кріс ван Херден заявив у соціальній мережі про арешт своєї нареченої. Ксенія Кареліна є громадянською і США, і Росії. Спортсмен дізнався про викрадення силовиками своєї дівчини та розповів про це підписникам.
Кареліна приїхала до Єкатеринбурга, щоб відвідати родичів. Того ж дня її затримали місцеві правоохоронці. Причиною стали акції підтримки України, у яких дівчина брала участь у США.
Деталі інциденту
Ксенію Кареліну було заарештовано наприкінці січня. Кріс ван Херден опублікував скріншоти сторінок російської преси, що підтверджує затримання 33-річної дівчини. Також боксер показав відеоролик, на якому Кареліна із зав'язаними очима прямує під конвоєм та в наручниках зі слідчого ізолятора до будівлі суду.
Кріс ван Херден пообіцяв зробити все можливе, щоб звільнити Ксенію Кареліну. Він попросив своїх уболівальників поширювати дані про арешт дівчини, яка, за словами спортсмена, ні в чому не винна.
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