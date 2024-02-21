Дівчину відомого боксера заарештували у Росії за підтримку України

Кріс ван Херден під час тренування. Фото: instagram.com/chrisvanheerden001/

Відомий боксер із Південної Африки Кріс ван Херден заявив про викрадення його дівчини Ксенії Кареліної. Вона була заарештована в Росії через те, що не приховувала своєї позиції щодо війни в Україні.

Кареліна неодноразово брала участь в акціях підтримки України, нагадав Ван Херден на своїй сторінці в Instagram.

Колишній чемпіон з боксу у напівсередній вазі за версією IBO Кріс ван Херден заявив у соціальній мережі про арешт своєї нареченої. Ксенія Кареліна є громадянською і США, і Росії. Спортсмен дізнався про викрадення силовиками своєї дівчини та розповів про це підписникам.

Ксенія Кареліна у США. Фото: скриншот instagram

Кареліна приїхала до Єкатеринбурга, щоб відвідати родичів. Того ж дня її затримали місцеві правоохоронці. Причиною стали акції підтримки України, у яких дівчина брала участь у США.

Деталі інциденту

Ксенію Кареліну було заарештовано наприкінці січня. Кріс ван Херден опублікував скріншоти сторінок російської преси, що підтверджує затримання 33-річної дівчини. Також боксер показав відеоролик, на якому Кареліна із зав'язаними очима прямує під конвоєм та в наручниках зі слідчого ізолятора до будівлі суду.

Кріс ван Херден (ліворуч) та Ксенія Кареліна (праворуч). Фото: скриншот instagram.com/chrisvanheerden001/

Кріс ван Херден пообіцяв зробити все можливе, щоб звільнити Ксенію Кареліну. Він попросив своїх уболівальників поширювати дані про арешт дівчини, яка, за словами спортсмена, ні в чому не винна.

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