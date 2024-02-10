Бой Усик против Фьюри — известно, покажут ли поединок в Украине

Тайсон Фьюри – Александр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBO, IBF, WBA Александра Усика, рассказал о трансляции в Украине боя с Тайсоном Фьюри, у которого титул WBC.

В комментарии SportArena он рассказал о переговорах о трансляции в Украине.

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По словам Красюка, они успели договориться о трансляции в Украине поединка до того момента, когда схватку перенесли на 18 мая.

"Да, мы договорились, но что я уже сейчас буду говорить, могу сказать, что-то, что я обещал — я выполнил. Но продлилось это всего полчаса.

Дальше следующий, 18 мая, уже преждевременно соломки подстелю, так сказать", — сказал Красюк.

По словам промоутера, на 18 мая необходимо снова договариваться, но есть прецедент, который поможет в переговорах.

Отметим, что в случае, если схватку снова сорвут, то виновник заплатит штраф в размере 10 млн долларов. Эту сумму получит соперник.

За свою карьеру Усик выиграл 21 бой, 14 досрочно и ни разу не проигрывал. У Тайсона 34 победы, 24 нокаута и одна ничья.

Напомним, футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес решил не возвращаться в Украину и снова воспользовался аннексом и ушел в бесплатную аренду. В первом матче за новую команду он сделал 1+1.

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