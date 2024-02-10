Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бокс arrow Бой Усик против Фьюри — известно, покажут ли поединок в Украине arrow

Бой Усик против Фьюри — известно, покажут ли поединок в Украине

10 февраля 2024 23:48
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Бой Усик против Фьюри — известно, покажут ли поединок в Украине
Тайсон Фьюри – Александр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBO, IBF, WBA Александра Усика, рассказал о трансляции в Украине боя с Тайсоном Фьюри, у которого титул WBC.

В комментарии SportArena он рассказал о переговорах о трансляции в Украине.

Читайте также:

Покажут ли бой в Украине

По словам Красюка, они успели договориться о трансляции в Украине поединка до того момента, когда схватку перенесли на 18 мая.

"Да, мы договорились, но что я уже сейчас буду говорить, могу сказать, что-то, что я обещал — я выполнил. Но продлилось это всего полчаса.

Дальше следующий, 18 мая, уже преждевременно соломки подстелю, так сказать", — сказал Красюк.

По словам промоутера, на 18 мая необходимо снова договариваться, но есть прецедент, который поможет в переговорах.

Отметим, что в случае, если схватку снова сорвут, то виновник заплатит штраф в размере 10 млн долларов. Эту сумму получит соперник.

За свою карьеру Усик выиграл 21 бой, 14 досрочно и ни разу не проигрывал. У Тайсона 34 победы, 24 нокаута и одна ничья.

Напомним, футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес решил не возвращаться в Украину и снова воспользовался аннексом и ушел в бесплатную аренду. В первом матче за новую команду он сделал 1+1.

Следующим летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб.

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал еще один известный европейский клуб.

Вооруженные силы Украины показали, как выглядит легендарная донецкая "Донбасс Арена" во время оккупации.

Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі
супертяжелый вес
профессиональный бокс
украинские боксеры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

9 февраля 2024

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

Актуальное по теме