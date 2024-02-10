Беринчик и Амосов — легенды бокса и MMA Украины вместе готовятся к боям

Украинский боец Денис Беринчик и Ярослав Амосов. Фото: instagram.com/s_amoskin

Бывший чемпион Bellator Ярослав Амосов после первого поражения в карьере решил подтянуть свой бокс. Поэтому он проводит тренировки в лагере Дениса Беринчика под руководством Егора Голуба.

Видео тренировок Амосов опубликовал в Instagram.

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Денис Беринчик и Ярослав Амосов. Фото: instagram.com/s_amoskin

К чему готовятся спортсмены

Беринчик за рубежом проводит тренировочный лагерь перед поединком с чемпионом второго полулегкого веса Эммануэлем Наваррете. Мексиканец подымется в легкий дивизион и сразится за вакантный титул со вторым номером рейтинга из Украины.

Если бы Наваррете не воспользовался правом чемпиона на обязательное чемпионство, а первый номер рейтинга Василий Ломаченко не дрался за титул IBF с Джорджем Камбососом, то мы могли увидеть дерби не просто украинцев, но и членов одной олимпийской сборной 2012 года, которые чуть ли не жили в одной комнате.

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Амосов 18 ноября защищал свой чемпионский титул в боб с Джейсоном Джексоном и проиграл нокаутом в третьем раунде. В этом бою украинец сильно проиграл в ударной технике и в массе. Оппонент сильно его превосходил и габаритах, благодаря чему ему было проще избежать партера, где Ярослав лучше.

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