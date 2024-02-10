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Беринчик и Амосов — легенды бокса и MMA Украины вместе готовятся к боям

10 февраля 2024 17:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Беринчик и Амосов — легенды бокса и MMA Украины вместе готовятся к боям
Украинский боец Денис Беринчик и Ярослав Амосов. Фото: instagram.com/s_amoskin
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший чемпион Bellator Ярослав Амосов после первого поражения в карьере решил подтянуть свой бокс. Поэтому он проводит тренировки в лагере Дениса Беринчика под руководством Егора Голуба.

Видео тренировок Амосов опубликовал в Instagram.

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Беринчику предстоит бой за титул чемпиона мира, а Ярославу нужно вернуться и победить.

Денис Беринчик и Ярослав Амосов
Денис Беринчик и Ярослав Амосов. Фото: instagram.com/s_amoskin

К чему готовятся спортсмены

Беринчик за рубежом проводит тренировочный лагерь перед поединком с чемпионом второго полулегкого веса Эммануэлем Наваррете. Мексиканец подымется в легкий дивизион и сразится за вакантный титул со вторым номером рейтинга из Украины.

Если бы Наваррете не воспользовался правом чемпиона на обязательное чемпионство, а первый номер рейтинга Василий Ломаченко не дрался за титул IBF с Джорджем Камбососом, то мы могли увидеть дерби не просто украинцев, но и членов одной олимпийской сборной 2012 года, которые чуть ли не жили в одной комнате.

WBO уже санкционировала поединок, который может пройти в апреле-мае.

Амосов 18 ноября защищал свой чемпионский титул в боб с Джейсоном Джексоном и проиграл нокаутом в третьем раунде. В этом бою украинец сильно проиграл в ударной технике и в массе. Оппонент сильно его превосходил и габаритах, благодаря чему ему было проще избежать партера, где Ярослав лучше.

Напомним, 10 февраля в Мадриде "Реал" Андрея Лунина сыграет против "Жироны" Артема Довбика и Виктора Цыганкова. Анонс центрального матча Ла Лиги.

Футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес решил не возвращаться в Украину и снова по аннексу ушел в бесплатную аренду. В первом матче за новую команду у него 1+1.

Предстоящим летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб. 

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал еще один известный европейский клуб.

Вооруженные силы Украины показали, как выглядит легендарная донецкая "Донбасс Арена" во время оккупации.

ММА
бокс
Денис Беринчик
Ярослав Амосов

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