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Беринчик і Амосов — легенди боксу та MMA України разом готуються до боїв

10 лютого 2024 17:45
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Агабекян Карен
редактор
Беринчик і Амосов — легенди боксу та MMA України разом готуються до боїв
Український боєць Ярослав Амосов. Фото: instagram.com/s_amoskin
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній чемпіон Bellator Ярослав Амосов після першої поразки у кар'єрі вирішив підтягнути свій бокс. Тому він проводить тренування у таборі Дениса Беринчика під керівництвом Єгора Голуба.

Відео тренувань Амосов опублікував у Instagram.

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Беринчик чекає бій за титул чемпіона світу, а Ярославу треба повернутися і перемогти.

Денис Беринчик та Ярослав Амосов
Денис Беринчик та Ярослав Амосов. Фото: instagram.com/s_amoskin

До чого готуються спортсмени

Берінчик за кордоном проводить тренувальний табір перед поєдинком із чемпіоном другої напівлегкої ваги Еммануелем Наваррете. Мексиканець підніметься у легкий дивізіон і воює за вакантний титул з другим номером рейтингу з України.

Якби Наваррете не скористався правом чемпіона на обов'язкове чемпіонство, а перший номер рейтингу Василь Ломаченко не бився за титул IBF з Джорджем Камбососом, то ми могли побачити дербі не просто українців, а й членів однієї олімпійської збірної 2012 року, які мало не жили в одній кімнаті.

WBO вже санкціонувала поєдинок, який може відбутися у квітні-травні.

Амосов 18 листопада захищав свій чемпіонський титул у бою з Джейсоном Джексоном і програв нокаутом у третьому раунді. У цьому бою українець сильно програв у ударній техніці та в масі. Опонент сильно його перевершував і в габаритах, завдяки чому йому було простіше уникнути партеру, де Ярослав краще.

Нагадаємо, 10 лютого у Мадриді "Реал" Андрія Луніна зіграє проти "Жирони" Артема Довбика та Віктора Циганкова. Анонс центрального матчу Ла-Ліги.

Футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес вирішив не повертатися в Україну і знову скористався анексом та пішов у безкоштовну оренду. У першому матчі за нову команду він зробив 1+1.

Наступного літа Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" до іншого відомого клубу.

Хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков зацікавив ще один відомий європейський клуб.

Збройні сили України показали, як виглядає легендарна донецька "Донбас Арена" під час окупації.

ММА
бокс
Денис Берінчик
Ярослав Амосов

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