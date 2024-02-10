Беринчик і Амосов — легенди боксу та MMA України разом готуються до боїв
Колишній чемпіон Bellator Ярослав Амосов після першої поразки у кар'єрі вирішив підтягнути свій бокс. Тому він проводить тренування у таборі Дениса Беринчика під керівництвом Єгора Голуба.
Відео тренувань Амосов опублікував у Instagram.
Беринчик чекає бій за титул чемпіона світу, а Ярославу треба повернутися і перемогти.
До чого готуються спортсмени
Берінчик за кордоном проводить тренувальний табір перед поєдинком із чемпіоном другої напівлегкої ваги Еммануелем Наваррете. Мексиканець підніметься у легкий дивізіон і воює за вакантний титул з другим номером рейтингу з України.
Якби Наваррете не скористався правом чемпіона на обов'язкове чемпіонство, а перший номер рейтингу Василь Ломаченко не бився за титул IBF з Джорджем Камбососом, то ми могли побачити дербі не просто українців, а й членів однієї олімпійської збірної 2012 року, які мало не жили в одній кімнаті.
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Амосов 18 листопада захищав свій чемпіонський титул у бою з Джейсоном Джексоном і програв нокаутом у третьому раунді. У цьому бою українець сильно програв у ударній техніці та в масі. Опонент сильно його перевершував і в габаритах, завдяки чому йому було простіше уникнути партеру, де Ярослав краще.
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