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Бій Нганну проти Джошуа — суперники отримають величезний гонорар

8 березня 2024 09:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бій Нганну проти Джошуа — суперники отримають величезний гонорар
Френсіс Нганну та Ентоні Джошуа під час церемонії зважування. Фото: instagram.com/francisngannou/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Британський боксер Ентоні Джошуа та ексчемпіон UFC, камерунець Френсіс Нганну отримають рекордні гонорари за бій, який відбудеться у Саудівській Аравії. Організатори вечора боксу не поскупилися на виплату головним зіркам шоу.

Джошуа готовий завершити кар'єру після поєдинку незалежно від його результатів, повідомляє talkSPORT.

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У ніч із п'ятниці на суботу, 9 березня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться вечір боксу. Головною подією шоу стане протистояння колишнього чемпіона світу в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа та ексзірки UFC Френсіса Нганну.

Френсіс Нганну
Френсіс Нганну під час підготовки до бою. Фото: instagram.com/francisngannou/

Гонорари боксерів

Це буде другий поєдинок за правилами боксу у кар'єрі Нганну. Камерунський спортсмен заробить на вихід на ринг 20 млн євро. Це вдвічі більше, ніж Френсіс отримав за протистояння з Тайсоном Ф'юрі.

Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа на тренуванні. Фото: instagram.com/anthonyjoshua/

Джошуа отримає за поєдинок із камерунським бійцем рекордний гонорар у своїй кар'єрі. Британський боксер заробить 50 млн євро. При цьому суми не включають преміальні за перемогу та відсоток прав на трансляцію поєдинку. Це означає, що гонорари можуть виявитися ще більшими. Враховуючи, що бій відбудеться у Саудівській Аравії, спортсменам не доведеться сплачувати податки зі свого заробітку.

Раніше Джошуа вже заявив, що цей поєдинок може стати останнім у його кар'єрі. Проте не виключено, що у разі перемоги британець проведе ще один бій із Тайсоном Ф'юрі.

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спорт
бокс
Ентоні Джошуа
Френсіс Нганну
Джошуа — Нганну

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